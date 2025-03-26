غارات أميركية تستهدف «داعش» شمالي الصومال

مقديشو (الاتحاد)

شنت طائرات حربية أميركية، ضمن عمليات مكافحة الإرهاب، غارات جوية مكثفة على «وادي ميرال» في محافظة بري بولاية بونتلاند، شمالي الصومال، حيث تتحصن عناصر تابعة لتنظيم «داعش».

وأعلنت إدارة بونتلاند، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس، أن الغارات استهدفت مواقع محددة كانت تشهد تجمعات لعناصر «داعش»، مؤكدة أن الضربة حققت أهدافها العسكرية.

وأوضحت قوات الأمن في بونتلاند أن القصف ألحق خسائر بالإرهابيين، إلا أن حجم الأضرار لم يتم تأكيده بشكل نهائي حتى الآن.

ويقدر عدد مقاتلي تنظيم «داعش» في الصومال بحوالي 700 إلى 1500 مقاتل في جبال بونتلاند، وهم أقل بكثير من مقاتلي حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.