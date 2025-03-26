الخميس 27 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

غارات أميركية تستهدف «داعش» شمالي الصومال

غارات أميركية تستهدف «داعش» شمالي الصومال
27 مارس 2025 03:40

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي ينفي نشر خطط حربية خلال «دردشة»
روسيا: راضون عن التقدم المحرز في الحوار مع واشنطن

شنت طائرات حربية أميركية، ضمن عمليات مكافحة الإرهاب، غارات جوية مكثفة على «وادي ميرال» في محافظة بري  بولاية بونتلاند، شمالي الصومال، حيث تتحصن عناصر تابعة لتنظيم «داعش». 
وأعلنت إدارة بونتلاند، في بيان  صحفي أوردته وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس، أن الغارات استهدفت مواقع محددة كانت تشهد تجمعات لعناصر «داعش»، مؤكدة أن الضربة حققت أهدافها العسكرية. 
وأوضحت قوات الأمن في بونتلاند أن القصف ألحق خسائر بالإرهابيين، إلا أن حجم الأضرار لم يتم تأكيده بشكل نهائي حتى الآن. 
ويقدر عدد مقاتلي تنظيم «داعش» في الصومال بحوالي 700 إلى 1500 مقاتل في جبال بونتلاند، وهم أقل بكثير من مقاتلي حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

غارة أميركية
بونتلاند
الولايات المتحدة
أميركا
الصومال
حركة الشباب
آخر الأخبار
فارسين أغابيكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لـ«الاتحاد»: حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح المدعوم دولياً
اليوم 03:40
معالم الدمار في أجزاء من شمال غرب سوريا (من المصدر)
الأخبار العالمية
مخلفات الحرب «قنابل موقوتة» تهدد 15 مليون سوري
اليوم 03:40
ماركو روبيو خلال المؤتمر الصحفي في جامايكا (وكالات)
الأخبار العالمية
وزير الخارجية الأميركي ينفي نشر خطط حربية خلال «دردشة»
اليوم 03:40
مخيم للنازحين في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تبحثان جهود العودة لاتفاق وقف إطلاق النار
اليوم 03:40
«التعاون الخليجي»: مستقبل غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية المستقلة
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: مستقبل غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية المستقلة
اليوم 03:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©