«الأونروا»: 180 طفلاً قتلوا في يوم واحد جراء القصف الإسرائيلي

غزة (الاتحاد)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أمس، مقتل أكثر من 180 طفلاً في يوم واحد جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت «الأونروا» في منشور على صفحتها بموقع «فيس بوك» أمس، إنه «بعد استئناف القوات الإسرائيلية القصف في جميع أنحاء قطاع غزة، قيل إن المئات قد قتلوا، بما في ذلك أكثر من 180 طفلاً قتلوا في يوم واحد».

وأضافت: «تبقى الجثث تحت ركام الهياكل المدمرة، ويصف الأطباء كيف أن الكثير من المصابين ماتوا أمام أعيننا بينما لم نتمكن من علاجهم». وشددت على ضرورة أن يتوقف هذا، داعية إلى وقف إطلاق النار الآن.