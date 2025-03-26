مصر وقطر تبحثان جهود العودة لاتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة (الاتحاد)

أكدت مصر وقطر أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين للعمل على خفض التصعيد في المنطقة وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات وضرورة التوصل لتسوية سياسية تضمن إرساء الاستقرار في المنطقة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للصراع.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان أمس، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وأوضح البيان أن الاتصال يأتي في إطار التواصل الدوري بين البلدين بهدف متابعة الجهود المصرية - القطرية للعمل على تثبيت إيقاف إطلاق النار والعودة لاتفاق 19 يناير وضمان تنفيذ مراحله الثلاث وبما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة فضلاً عن استمرار الجهود المشتركة للتنسيق مع الجانب الأميركي اتصالاً بجهود الوساطة. وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا الرؤى حول سبل تهيئة الظروف لإعادة الإعمار في غزة ونجاح مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.