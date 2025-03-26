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قائمة ترامب الجديدة.. رسوم جمركية على السيارات وسلع أخرى

قائمة ترامب الجديدة.. رسوم جمركية على السيارات وسلع أخرى
27 مارس 2025 01:38

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن خطط لفرض رسوم جمركية  جديدة تستهدف عدة قطاعات، بما في ذلك السيارات، الأدوية، الألومنيوم، الأخشاب، ورقائق أشباه الموصلات.
كما أعلن ترامب اليوم الأربعاء عن خطط لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمئة على واردات السيارات، وهو ما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية التي شنها لدى عودته إلى البيت الأبيض هذا العام في خطوة يتوقع خبراء قطاع السيارات أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعرقلة الإنتاج.
وأضاف ترامب بالمكتب البيضاوي "سنفرض رسوماً جمركية 25 بالمئة على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة. سنبدأ بحد أدنى 2.5 بالمئة، وهو الأساس الحالي، ونصل إلى 25 بالمئة". 

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