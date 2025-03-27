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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا
27 مارس 2025 10:57

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات في جمهورية كوريا إلى 56 شخصًا، وتسببت في نزوح 37.185 شخصًا.وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن إقليم شمال غيونغسانغ كان الأكثر تضررًا، حيث سُجلت فيه 22 حالة وفاة، و3 إصابات خطيرة، و16 إصابة طفيفة، أما في إقليم جنوب غيونغسانغ، فتم تسجيل 4 وفيات، و5 إصابات خطيرة، و4 إصابات طفيفة، وفي أولسان، تم تسجيل إصابتين طفيفتين.وأشارت إلى أن أعمال إخماد الحرائق لا تزال جارية في 10 مواقع، فيما بلغت مساحة الغابات المتضررة 36.009 هكتارات، وهو ما يتجاوز بأكثر من 10 آلاف هكتار المساحة المتضررة من أسوأ حرائق الغابات في تاريخ كوريا، والتي وقعت على الساحل الشرقي عام 2000 وبلغت 23.794 هكتارًا.وقالت إنه على الرغم من مرور أسبوع من اندلاع حرائق الغابات، فإن أعمال الإخماد لم تحرز تقدًما كبيراً حتى الآن.

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المصدر: وكالات
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