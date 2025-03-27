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ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي وكندا بفرض رسوم جمركية أعلى

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي وكندا بفرض رسوم جمركية أعلى
27 مارس 2025 16:51

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي وكندا بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقاً مما كان مقرراً في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.

وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، إنه في حال حدث ذلك، فإنه سيفرض على كليهما رسوماً جمركية أكبر بكثير مما هو مخطط له في الوقت الحالي، "لحماية أفضل صديق لكل من هذين البلدين".

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كان الرئيس الأميركي أعلن يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات، رغم عدم فرض أي رسوم جمركية إضافية على السيارات التي يتم تصنيعها في الولايات المتحدة.

 

 

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
ترامب
الاتحاد الأوروبي
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