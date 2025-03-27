سكان هذه الدول أول من سيشاهد الكسوف الجزئي للشمس السبت

سيحجب القمر السبت جزءاً من الشمس فوق النصف الشمالي للكرة الأرضية، في كسوف جزئي يستمر نحو أربع ساعات ولن يُظلِم السماء، لكن ينبغي على الراغبين في مراقبته توخي الحذر.

ستبدأ الظاهرة السماوية عند الساعة 08,50 بتوقيت غرينتش وتنتهي قرابة الساعة 12,43 بتوقيت غرينتش.

في حديث إلى وكالة فرانس برس، يوضح فلوران ديليفلي، وهو عالم فضاء في مرصد "باريس- بيه اس ال" ومسؤول عن حساب التقويم الفلكي لفرنسا، أنّ "أول سكان الأرض الذين سيرون الظاهرة هم سكان موريتانيا والمغرب بينما يشكل سكان شمال سيبيريا آخر مَن سيشاهدونها".

وستكون الظاهرة مرئية أيضا في أوروبا وستصل إلى أقصى حد لها عند الساعة 10,47 بتوقيت غرينتش فوق شمال شرق كندا وغرينلاند، بحسب مختبر الزمان والمكان التابع لمرصد باريس.

ويحدث كسوف الشمس عندما تكون الشمس والأرض والقمر في تراصف. وعندما يكون هذا التراصف تامّا تقريبا، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويحجب القرص الشمسي بأكمله، فيكون الكسوف كاملا.

لكن هذه المرة، لن يكون الوضع كذلك ولن تكون السماء مظلمة تماما في أي مكان. على الأكثر، سيغطي القمر 90% من السطح الظاهري للشمس، ولكن فقط عند خطوط العرض الشمالية، حيث سيكون سكان الدول الواقعة هناك الوحيدين القادرين على رؤية ما يقارنه ديليفلي بـ"الضوء البارد" المنبعث من الشمس.

وفي البر الرئيسي لفرنسا، سيكون الكسوف مرئيا بين الساعة 10,00 صباحا و12,00 ظهراً بتوقيت غرينتش وسيُحجَب ما بين 10 إلى 30% من سطح النجم اعتماداً على المنطقة.

يقول ديليفلي "بالعين المجردة، لن يكون هناك اختلاف في الرؤية" مع حالة طبيعية.

احتياطات لرؤية القمر "يأكل" قطعة من الكتلة الشمسية، ينبغي اتخاذ بعض الاحتياطات.

سواء في الكسوف أم لا، قد يسبّب النظر مباشرة إلى الشمس حروقا في العين ويؤدي إلى فقدان البصر بشكل دائم.

ويقول ديليفلي إنّ "استخدام نظارات خاصة بالكسوف هو حلّ، لكن أدنى خدش على سطح النظارات إذا لم تكن جديدة، حتى لو خدش مجهري، يمكن أن يسبب حروقا في العين"، وينصح بدلا من ذلك بالتواجد قرب جمعيات فلكية أو مراكز مراقبة.

ويتابع "لديهم أدوات مكبرة مجهزة بفلاتر مكيفة بشكل مثالي. يمكننا التحقق من دقة الميكانيكا السماوية والاندهاش من التفاصيل المثيرة للاهتمام على سطح الشمس، مثل البقع الشمسية أو النتوءات بأمان تام".

من ناحية أخرى، لا فائدة من محاولة تصوير الكسوف بهاتف ذكي بسيط من دون وضع فلتر مناسب. ويوضح الاختصاصي أنّ "الضوء يكون شديداً لدرجة أن الجزء المظلم لن يظهر".

وسيكون الكسوف الجزئي المرتقب السبت هو السابع عشر من القرن الحادي والعشرين والأول هذا العام.

وفي البر الرئيسي لفرنسا، يعود تاريخ آخر كسوف جزئي إلى 25 أكتوبر 2022.

وفي 12 أغسطس 2026، سيحدث كسوف كلي سيؤدي إلى حجب القرص الشمسي بنسبة 92% عندما تتم رؤيته من باريس، و96% من مرسيليا.



