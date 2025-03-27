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مقتل سياح في غرق غواصة قبالة مصر

الغواصة "السندباد" في مياه البحر الأحمر قبالة الغردقة (أرشيفية)
27 مارس 2025 21:14

قضى ستة سائحين روس، اليوم الخميس، في غرق غواصة سياحية قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية على شواطئ البحر الأحمر.
وقال عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر إن 39 سائحاً أُنقذوا من أصل 45 كانوا في الغواصة بالإضافة إلى خمسة مصريين هم طاقم التشغيل. وأضاف، في بيان، أن لا مفقودين في الحادث.
ونقلت وكالات أنباء روسية حكومية عن فيكتور فوروبايف القنصل الروسي في الغردقة وجود طفلين بين الضحايا.
وقالت القنصلية الروسية، في بيان في وقت سابق الخميس، إن 45 سائحاً بينهم أطفال كانوا يقومون برحلة بحرية لتفقد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر حين غرقت الغواصة على بعد كيلومتر واحد من الشاطئ.
وأورد بيان المحافظ أن الغواصة كانت تحمل 45 سائحاً من الجنسيات الروسية والهندية والنروجية والسويدية.
وتقوم غواصة "السندباد" برحلات سياحية يومية وهي بحسب موقع الشركة المالكة لها، الغواصة الترفيهية "الوحيدة" في المنطقة.
ووفق الموقع، تتسع الغواصة لـ44 راكباً بالإضافة إلى فردي طاقم التشغيل وتغوص حتى عمق 25 مترا في رحلة تستمر ثلاث ساعات.
وتجري السلطات المصرية تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث "وضمان إجراءات السلامة في الرحلات البحرية السياحية"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وأضاف بيان القنصلية الروسية أن معظم ركاب الغواصة أُنقذوا ونُقلوا إلى فنادقهم أو إلى مستشفيات في الغردقة.
وأكد بيان المحافظ أن الغواصة لديها رخصة سارية وأن قائدها حصل على "الشهادات العلمية المطلوبة".
وذكر البيان أن أربعة من المصابين بينهم طفل واحد على الأقل أدخلوا العناية المركزة.

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المصدر: وكالات
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