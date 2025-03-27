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قتلى بينهم أطفال بإطلاق نار في فلوريدا

شرطة مدينة "بيمبروك بارك" في ولاية فلوريدا تنتشر في الشوارع
27 مارس 2025 22:11

ذكرت السلطات في جنوب ولاية فلوريدا الأميركية أن امرأة وثلاثة أطفال قتلوا جراء إطلاق نار منزلي، ونقل اثنان آخران إلى المستشفى.
وصرح مايكل كين، رئيس مكتب فرقة الإنقاذ من الحرائق، لوسائل إعلام محلية، أن إطلاق النار وقع في منطقة "بيمبروك بارك" حوالي الساعة الثامنة مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي.
ونقل شخص بالغ وفتاة إلى المستشفى. ولم تتضح حالة إصابتيهما على الفور.
ولم يكشف مكتب فرقة الإنقاذ عن أسماء الضحايا أو أعمارهم. ولم تعلن السلطات أيضا عما إذا كان مطلق النار قد قتل أو أصيب في الحادثة.
ووصف إيفان روس، المتحدث باسم شرطة بيمبروك بارك، إطلاق النار بأنه حادث منزلي، وفقا لتقارير إخبارية.

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المصدر: د ب أ
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