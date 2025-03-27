الجمعة 28 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة

أعمدة الدخان تتصاعد جراء القصف على قطاع غزة
28 مارس 2025 02:16

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأونروا لـ«الاتحاد»: كارثة إنسانية غير مسبوقة تلوح في الأفق بغزة
جهود مصرية مكثفة لتثبيت «اتفاق غزة»

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أمس، مقتل 25 فلسطينياً وإصابة 82 آخرين بجروح خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء استمرار قصف القوات الإسرائيلية مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وقالت السلطات في بيان صحفي إنه بذلك ترتفع حصيلة الضحايا والإصابات منذ استئناف العدوان على قطاع غزة في 18 مارس الحالي إلى 855 قتيلاً و1869 جريحاً.
وأضافت أن حصيلة العدوان ترتفع بذلك أيضاً إلى 50208 قتلى و113910 إصابات منذ السابع من أكتوبر عام 2023.
وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفي السياق، أنذر الجيش الإسرائيلي، سكان أحياء في محافظة غزة بإخلاء منازلهم تمهيداً لقصفها.
وتوجه متحدث الجيش عبر منصة «إكس»، بحديثه إلى «سكان أحياء الزيتون الغربي والشرقي، وتل الهوا، والبلدة القديمة، والشيخ عجلين، والشيخ».

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي على غزة
القصف الإسرائيلي
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
دمار واسع جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأونروا لـ«الاتحاد»: كارثة إنسانية غير مسبوقة تلوح في الأفق بغزة
28 مارس 2025
رئيس الوزراء البريطاني مع الرئيسين الفرنسي والأوكراني على هامش قمة باريس (رويترز)
الأخبار العالمية
ماكرون: القوة المقترحة لأوكرانيا لم تنل موافقة الحلفاء
28 مارس 2025
فتى سوري يعمل على توفير مياه نظيفة لعائلته (من المصدر)
الأخبار العالمية
الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: ملايين السوريين بحاجة لدعم إنساني طويل الأمد
28 مارس 2025
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مصرية مكثفة لتثبيت «اتفاق غزة»
28 مارس 2025
أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
رصد 277 حالة شلل أطفال باليمن
28 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©