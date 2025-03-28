الجمعة 28 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب وسط ميانمار

عمل رجال الإنقاذ في موقع مبنى انهار بعد هزات زلزال قوي ضرب وسط ميانمار وأثر على بانكوك
28 مارس 2025 11:47

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات وسط ميانمار الجمعة، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، متسببا بتصدّع بعض طرقات العاصمة نايبيداو فيما شعر سكان في الصين وتايلاند بالهزة. 
وتم تحديد مركز الزلزال في منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كلم قرابة الساعة 12,50 بالتوقيت المحلي (06,20 ت غ)، بحسب الهيئة. 
وتم تعليق بعض خدمات المترو والقطارات الخفيفة في بانكوك. وتصدّعت طرقات وانهارت أسقف عدد من الأبنية نظرا لقوة الزلزال.
شعر بالهزة أيضا سكان من شمال تايلاند وصولا إلى العاصمة بانكوك، حيث هرعوا إلى الشوارع فيما اهتزت الأبنية.

أخبار ذات صلة
ميانمار تعلن الطوارئ بعد الزلزال القوي
إعلان الطوارئ في بانكوك وسقوط قتلى بعد الزلزال العنيف
المصدر: وكالات
بورما
زلزال
آخر الأخبار
لجنة تحري هلال شوال تعقد اجتماعها غداً في موقع الحصن
علوم الدار
لجنة تحري هلال شوال تعقد اجتماعها غداً في موقع الحصن
اليوم 14:43
محمد بن راشد: مع تباشير شهر الخير أطلقنا حملة وقف الأب الإنسانية
علوم الدار
محمد بن راشد: مع تباشير شهر الخير أطلقنا حملة وقف الأب الإنسانية
اليوم 14:34
«الليجا» تهدد ريال مدريد بعقوبة الأهلي المصري!
«الليجا» تهدد ريال مدريد بعقوبة الأهلي المصري!
اليوم 14:23
"تنمية المجتمع"بأبوظبي تنظم جلسات مجتمعية لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ الهوية الوطنية
علوم الدار
"تنمية المجتمع" بأبوظبي تنظم جلسات مجتمعية لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ الهوية الوطنية
اليوم 14:21
كونديه يفتح النار على الأجندة المزدحمة: «نحن لسنا آلات»!
الرياضة
كونديه يفتح النار على الأجندة المزدحمة: «نحن لسنا آلات»!
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©