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أول ولاية أميركية تحظر إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب

أول ولاية أميركية تحظر إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب
28 مارس 2025 19:44

 أصبحت يوتا أول ولاية أميركية تحظر إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب ، رغم المعارضة الواسعة من أطباء الأسنان والمنظمات الصحية الوطنية.
ووقع حاكم الولاية الجمهوري سبنسر كوكس تشريعا مساء أمس الخميس، يمنع المسؤولين في المدن والمناطق المختلفة من اتخاذ قرار بشأن إضافة تلك المادة إلى مياه الشرب التي يتم ضخها عبر الشبكات.
ووفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يقوي الفلورايد الأسنان ويقلل من نسبة التسوس عبر استبدال المعادن المفقودة أثناء عملية المعالجة  العادية.
وقال النواب في ولاية يوتا الذين ضغطوا من أجل حظر استخدام الفلورايد ، إن إضافته إلى الماء مكلفة للغاية.

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