هولندا تواصل البحث عن دوافع هجوم أمستردام

قالت الشرطة الهولندية اليوم الجمعة، إنها تبحث عن الدافع وراء طعن رجل لخمسة أشخاص أمس الخميس ، في وسط أمستردام.

وأضافت الشرطة إن هوية المشتبه به المحتملة معروفة ، ولكن رجال الشرطة لا يزالون يفحصون الوثائق الخاصة به.

وطعن الرجل أمس الخميس الأشخاص الخمسة عشوائياً بعدة سكاكين في شارعين قرب ساحة دام وسط العاصمة أمستردام قبل أن يتغلب عليه أحد السائحين.

وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص أصيبوا، واستقرت حالة اثنان منهم بعد إصابتهما بجروح خطيرة.

وأصيب المشتبه به، الذي كان قد حجز غرفة في فندق قريب وقت الهجوم، في ساقه وتم نقله إلى السجن بعد علاجه في المستشفى.

ودعت الشرطة الشهود إلى تسليمها أي مقاطع فيديو وصور للهجوم.