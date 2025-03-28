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تحذير من هزات ارتدادية بعد زلزال ميانمار

تحذير من هزات ارتدادية بعد زلزال ميانمار
28 مارس 2025 20:23

حذّر أوليفر هايدباخ العالم الجيولوجي الألماني، ميانمار من احتمال وقوع هزات ارتدادية، في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم الجمعة.
وقال هايدباخ، الباحث في "مركز جي.إف.زيد هيلمهولتز لعلوم الأرض" في مدينة بوتسدام شرق ألمانيا "نفترض حدوث هزات ارتدادية. هذه عملية طبيعية".
وقال علماء المركز إن من المحتمل وقوع سلسلة من الهزات الارتدادية بقوة تتراوح بين 6 و6,5 درجة في الساعات أو الأيام المقبلة، مع تراجع عدد وقوة الزلازل بمرور الوقت.
وأضاف العلماء أن من الممكن حدوث زلزال قوي ثان.
وحذّر هايدباخ من أن موجات زلزالية ناجمة عن هزات ارتدادية قوية يمكن أن تؤثر على مبان، كانت قد تضررت بالفعل، مما يجعل عمليات الإنقاذ أكثر صعوبة وخطورة.
وأضاف أن زلازل قوية تضرب المنطقة كل 100 عام تقريبا. وتابع أن من السابق لأوانه تقييم تداعيات الزلزال.

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المصدر: د ب أ
ميانمار
هزة ارتدادية
زلزال
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