الجمعة 28 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يطرح مبادرة جديدة بشأن أوكرانيا

بوتين يلقي كلمة خلال زيارة لمدينة مورمانسك
28 مارس 2025 20:34

طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مبادرة جديدة بشأن الأزمة الحالية في أوكرانيا.
واقترح بوتين فكرة "إدارة انتقالية" برعاية الأمم المتحدة في أوكرانيا قبل إجراء مفاوضات بشأن اتفاق سلام ينهي النزاع.
وجاء هذا الإعلان غداة اجتماع حلفاء كييف الأوروبيين في العاصمة الفرنسية باريس حيث ناقشوا "ضمانات" أمنية، بينما تقدّمت المملكة المتحدة وفرنسا بمشروع نشر مستقبلي لـ"قوة طمأنة" في أوكرانيا.
وقال بوتين، خلال زيارة إلى مدينة مورمانسك (شمال غرب) "يمكننا بالطبع أن نبحث مع الولايات المتحدة وحتى مع الدول الأوروبية، وبالطبع مع شركائنا وأصدقائنا، برعاية الأمم المتحدة، في احتمال تشكيل إدارة انتقالية في أوكرانيا".
وهذه المرة الأولى التي يستحضر فيها بوتين فكرة "إدارة انتقالية" قال إنّها ستقوم بـ"تنظيم انتخابات رئاسية ديموقراطية من شأنها أن توصل إلى السلطة حكومة مختصة ستحوز على ثقة الشعب، ومن ثمّ نبدأ مع هذه السلطات مفاوضات بشأن اتفاق سلام".
من جهة أخرى، أشار الرئيس الروسي إلى أنّ قواته تحافظ على "المبادرة الاستراتيجية" على خط المواجهة في أوكرانيا.
وقال بوتين، الذي يحقّق جيشه تقدّما خصوصا في شرق أوكرانيا، إن "ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد أننا سنحقّقها (الأهداف)"، مضيفا أن "على الشعب الأوكراني نفسه أن يدرك ما يجري".
وأضاف "نحن نتجه تدريجا، ربما ليس بالسرعة التي نود، ولكن مع الإصرار واليقين، لتحقيق كل الأهداف المعلنة".

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تتلقى من أميركا نسخة جديدة من اتفاق المعادن النادرة
ماكرون: القوة المقترحة لأوكرانيا لم تنل موافقة الحلفاء
المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
إدارة انتقالية
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة
اليوم 22:32
أولمو يغيب 3 أسابيع عن برشلونة
الرياضة
أولمو يغيب 3 أسابيع عن برشلونة
اليوم 22:28
مدرب سان جيرمان يتحدث عن «أحساس الأبطال»!
الرياضة
مدرب سان جيرمان يتحدث عن «أحساس الأبطال»!
اليوم 22:22
رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء مونتينيغرو تعزيز علاقات التعاون ويشهد توقيع اتفاقيتين بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء مونتينيغرو تعزيز علاقات التعاون ويشهد توقيع اتفاقيتين بين البلدين
اليوم 22:21
اختتام بطولة شرطة رأس الخيمة الرمضانية
الرياضة
اختتام بطولة شرطة رأس الخيمة الرمضانية
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©