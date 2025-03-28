بوتين يطرح مبادرة جديدة بشأن أوكرانيا

طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مبادرة جديدة بشأن الأزمة الحالية في أوكرانيا.

واقترح بوتين فكرة "إدارة انتقالية" برعاية الأمم المتحدة في أوكرانيا قبل إجراء مفاوضات بشأن اتفاق سلام ينهي النزاع.

وجاء هذا الإعلان غداة اجتماع حلفاء كييف الأوروبيين في العاصمة الفرنسية باريس حيث ناقشوا "ضمانات" أمنية، بينما تقدّمت المملكة المتحدة وفرنسا بمشروع نشر مستقبلي لـ"قوة طمأنة" في أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال زيارة إلى مدينة مورمانسك (شمال غرب) "يمكننا بالطبع أن نبحث مع الولايات المتحدة وحتى مع الدول الأوروبية، وبالطبع مع شركائنا وأصدقائنا، برعاية الأمم المتحدة، في احتمال تشكيل إدارة انتقالية في أوكرانيا".

وهذه المرة الأولى التي يستحضر فيها بوتين فكرة "إدارة انتقالية" قال إنّها ستقوم بـ"تنظيم انتخابات رئاسية ديموقراطية من شأنها أن توصل إلى السلطة حكومة مختصة ستحوز على ثقة الشعب، ومن ثمّ نبدأ مع هذه السلطات مفاوضات بشأن اتفاق سلام".

من جهة أخرى، أشار الرئيس الروسي إلى أنّ قواته تحافظ على "المبادرة الاستراتيجية" على خط المواجهة في أوكرانيا.

وقال بوتين، الذي يحقّق جيشه تقدّما خصوصا في شرق أوكرانيا، إن "ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد أننا سنحقّقها (الأهداف)"، مضيفا أن "على الشعب الأوكراني نفسه أن يدرك ما يجري".

وأضاف "نحن نتجه تدريجا، ربما ليس بالسرعة التي نود، ولكن مع الإصرار واليقين، لتحقيق كل الأهداف المعلنة".