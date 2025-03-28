الجمعة 28 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نائب الرئيس الأميركي يزور غرينلاند

نائب الرئيس الأميركي يزور غرينلاند
28 مارس 2025 21:52

زار جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي وزوجته ومسؤولون أميركيون بارزون آخرون، اليوم الجمعة، جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك والمتمتعة بحكم ذاتي وموقع استراتيجي.
وتجول نائب الرئيس في قاعدة عسكرية أميركية في الجزيرة الغنية بالموارد الطبيعية.
بعد وصوله بفترة وجيزة، خاطب فانس أفراد القوات الأميركية المتمركزة في القاعدة وجلس هو وزوجته لتناول الغداء معهم، قائلا إنه "مهتم حقا بأمن القطب الشمالي".
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبّر، أكثر من مرة، عن مسعاه لضم الجزيرة. وشدد ترامب، الأربعاء، على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى الجزيرة الشاسعة الواقعة في المنطقة القطبية الشمالية من أجل أمنها القومي والدولي. وقال "علينا الحصول عليها".
يرافق نائب الرئيس، في زيارته قاعدة "بيدوفيك" للفضاء، التي تديرها الولايات المتحدة في شمال غرب الجزيرة، زوجته أوشا مصحوبين بمستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت.
وأضاف فانس، الذي كان من المقرر أن يتلقى في وقت لاحق إحاطات من المسؤولين العسكريين ويدلي بتصريحات "كما تعلمون جميعا، إنها قضية كبيرة وإنها ستزداد اتساعا في غضون العقود القادمة". 

أخبار ذات صلة
بوتين يتعهد بالدفاع عن مصالح روسيا
ترامب يؤكد: جرينلاند قد تصبح جزءا من أميركا في المستقبل
المصدر: وكالات
جي دي فانس
جرينلاند
غرينلاند
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة
اليوم 22:32
أولمو يغيب 3 أسابيع عن برشلونة
الرياضة
أولمو يغيب 3 أسابيع عن برشلونة
اليوم 22:28
مدرب سان جيرمان يتحدث عن «أحساس الأبطال»!
الرياضة
مدرب سان جيرمان يتحدث عن «أحساس الأبطال»!
اليوم 22:22
رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء مونتينيغرو تعزيز علاقات التعاون ويشهد توقيع اتفاقيتين بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء مونتينيغرو تعزيز علاقات التعاون ويشهد توقيع اتفاقيتين بين البلدين
اليوم 22:21
اختتام بطولة شرطة رأس الخيمة الرمضانية
الرياضة
اختتام بطولة شرطة رأس الخيمة الرمضانية
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©