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أوكرانيا تتسلم رفات 909 جنود

مركبة عسكرية تنقل جنودا أوكرانيين في دونيتسك
29 مارس 2025 02:06

كييف (وكالات)

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أعلنت الهيئة الأوكرانية المسؤولة عن شؤون أسرى الحرب، أمس، أن أوكرانيا تسلمت رفات أكثر من 900 جندي قتلوا في المعارك. وقالت الهيئة في كييف إن الجنود الـ909 قتلوا في معارك بمناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا في شرقي أوكرانيا. 
وأوضحت الهيئة، أن بعض الجثث جاءت من مشارح في الأراضي الروسية.  وتولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظيم عملية تبادل أسرى الحرب بين أوكرانيا وروسيا. 
وأفادت تقارير وسائل إعلام روسية بأن موسكو، في مقابل ذلك، تسلمت جثث 35 جندياً و8 مدنيين روس من منطقة كورسك الحدودية.  
وكانت كييف قد تسلمت نحو 8000 من جثث الجنود الأوكرانيين في عمليات تبادل مع موسكو، بينما يعتقد أن روسيا تسلمت عدداً أقل بسبب ما تحققه من مكاسب على الجبهة منذ خريف عام 2023.

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