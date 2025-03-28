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فانس يدلي بتصريحات بشأن ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة

فانس يقوم بجولة في القاعدة العسكرية الأميركية في غرينلاند
28 مارس 2025 23:26

قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، اليوم الجمعة، إن استخدام القوة لن يكون ضروريا لإبرام اتفاق بشأن ضم جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة.
والجزيرة الغنية بالموارد الطبيعية إقليم يتمتع بالحكم الذاتي ويتبع للدنمارك الدولة العضو في الاتاحد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تنتمي إليه الولايات المتحدة أيضا.

  • فانس وزوجته والوفد المرافق يقومون بجولة في القاعدة العسكرية في غرينلاند
    فانس وزوجته والوفد المرافق يقومون بجولة في القاعدة العسكرية في غرينلاند
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وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرارا، عن رغبته في ضم هذا الإقليم إلى الولايات المتحدة. وشدد ترامب، الأربعاء، على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى الجزيرة، الشاسعة الواقعة في المنطقة القطبية الشمالية، من أجل أمنها القومي والدولي. وقال "علينا الحصول عليها".

  • فانس يلقي كلمة أمام الجنود الأميركيين
    فانس يلقي كلمة أمام الجنود الأميركيين

وصرح فانس، خلال زيارته القاعدة العسكرية الأميركية في غرينلاند "لا نعتقد أن القوة العسكرية ستكون ضرورية أبدا. نعتقد أن شعب غرينلاند عقلاني (...) وسنتمكن من إبرام اتفاق على طريقة دونالد ترامب لضمان أمن هذه المنطقة، وكذلك أمن الولايات المتحدة الأميركية".
وصل فانس، في وقت سابق اليوم الجمعة، إلى غرينلاند. ويرافقه، في زيارة القاعدة الأميركية للفضاء في بيتوفيك على الساحل الشمالي الغربي لغرينلاند، زوجته أوشا فانس مصحوبين بمستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت.

المصدر: وكالات
جي دي فانس
غرينلاند
جرينلاند
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