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إصابة 5 فلسطينيين باعتداء مستوطنين في الضفة

سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
29 مارس 2025 02:06

رام الله (الاتحاد)

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أصيب 5 فلسطينيين، أمس، باعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم بمنطقة «مسافر يطا» جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق جمعية الهلال الأحمر. وقال الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، إن 5 فلسطينيين أصيبوا نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب في «مسافر يطا»، منهم مسن يبلغ 70 عاماً، وأنهم جرى نقلهم إلى المستشفى.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن «الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها منذ 67 يوماً، وسط عمليات تجريف وحرق منازل وتحويل أخرى لثكنات عسكرية».
وأفادت الوكالة، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فجر أمس، 5 فلسطينيين من بلدات جنين، مشيرة إلى أن «قوات الاحتلال تشن اعتقالات شبه يومية في المدينة وباقي بلدات وقرى المحافظة».
وذكر شهود عيان أن مستوطنين هاجموا قرية «جنبا» جنوب مدينة الخليل واعتدوا بالضرب على الفلسطينيين مما أدى لإصابة عدد منهم بجروح ورضوض.

فلسطين
مستوطنون إسرائيليون
المستوطنون الإسرائيليون
إسرائيل
المستوطنات الإسرائيلية
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
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