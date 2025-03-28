أوامر إخلاء إجبارية تشمل نصف شمال غزة

جنيف (الاتحاد)

أعربت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن شعورها بالقلق العميق حيال تقلص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة.

وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوضية، في بيان أمس، إنه منذ استئناف حملته العسكرية في 18 مارس، فإن الجيش الإسرائيلي أصدر 10 أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات القطاع وبات أكثر من نصف شمال قطاع غزة خاضعاً لمثل هذه الأوامر.

وأضاف المتحدث، أن عمليات الإخلاء تلك لا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني، وأن الترحيل القسري انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة بموجب القانون الدولي.