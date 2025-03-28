زيلينسكي: لن نعترف بأن المساعدات العسكرية الأميركية كانت قروضا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، رفض أوكرانيا الحازم تصنيف المساعدات العسكرية الأميركية التي حصلت عليها في السابق، منذ بدء الأزمة الحالية، قروضا يجب سدادها.

وقال الرئيس زيلينسكي للصحفيين في كييف "نحن ممتنون للدعم، لكن هذه ليست قروضا، ولن نسمح بذلك".

وأكد أن كييف تسلمت مسودة اتفاقية معادن جديدة من الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي بأوكرانيا، قال زيلينسكي أيضا إن أوكرانيا ستكون مستعدة لإجراء محادثات مع ممثلين ن روسيا.

ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ربط، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يناير الماضي، المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالسماح للولايات المتحدة بالوصول إلى معادنها النادرة القيمة.