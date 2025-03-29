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إغلاق المطار الرئيسي في ميانمار بعد انهيار برج المراقبة

إغلاق المطار الرئيسي في ميانمار بعد انهيار برج المراقبة
29 مارس 2025 12:17

 أفادت مصادر محلية بإغلاق المطار الرئيسي في نايبيداو، عاصمة ميانمار، إثر انهيار برج مراقبة حركة الطيران، مما تسبب فى مقتل ستة أشخاص على الأقل، في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، وتسبب في مقتل أكثر من ألف شخص.
وذكرت صحيفة"ميانمار ناو" اليوم أن الزلزال تسبب أيضا فى إغلاق المطار في ماندالاى، وسط تقارير عن أضرار بمعدات الطيران.
وأعلن رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينج اليوم حالة الطوارئ في جميع المناطق المتضررة من الزلزال. وأشار هلاينج إلى أنه فتح كافة القنوات الممكنة لاستقبال المساعدات الدولية.

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