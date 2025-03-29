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سقوط ضحايا جراء إطلاق نار في واشنطن

الشرطة الأميركية تطوق مكان إطلاق النار
29 مارس 2025 23:50

قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار وقع، اليوم السبت، خلال حفلة منزلية في مدينة "تاكوما" بولاية واشنطن، وفقا لما أعلنته السلطات.
وأفاد قسم شرطة مقاطعة "بيرس"، في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن فتى قاصرا اعتقل على خلفية الحادث، دون الكشف عن عمره.
تلقى الضباط بلاغات عن 30 إلى 40 شابا يركضون ويصرخون خارج منزل، حيث أفاد عدد من المتصلين بحدوث شجار في الشارع.
قبل وصول الشرطة، سمع دوي إطلاق نار، بينما كان الأشخاص يفرون والمركبات تبتعد عن المكان.
وجاء في البيان: "سادت حالة من الفوضى في الشارع بالكامل".
وحاول الضباط إنقاذ حياة شاب في موقع الحادث، لكنه فارق الحياة، بينما توجه خمسة آخرون إلى المستشفيات بأنفسهم. ولاحقا، أكدت الشرطة أن أحد المصابين توفي متأثرا بجراحه، بينما يعاني الأربعة الباقون من إصابات خطيرة، لكن من المتوقع أن يتعافوا. وتراوحت أعمار الضحايا بين 16 و21 عاما.
كما ألحقت الطلقات النارية أضرارا بالمنازل والمركبات المجاورة، وفقا للشرطة.
وأجرت السلطات فحوصات سلامة في المنازل القريبة، لكنها لم تعثر على إصابات أخرى. وأشارت الشرطة إلى العثور على سلاحين ناريين في مكان الحادث.

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المصدر: د ب أ
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