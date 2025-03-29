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ميلوني تدعو لتعامل «عقلاني» مع الرسوم الجمركية

رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني (وكالات)
30 مارس 2025 02:33

روما (أ ف ب)

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دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس، إلى اتباع نهج «عقلاني» في التعامل مع حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مؤكدةً أهمية الوحدة عبر الأطلسي.
وقرّرت إدارة دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، في خطوة تدخل حيّز التنفيذ في 3 أبريل، ومن شأنها أن تنعكس سلباً على قطاع السيّارات الألماني. كما تهدد واشنطن بفرض رسوم إضافية بنسبة 200% على بعض المنتجات الأوروبية الأخرى.
وذكرت ميلوني أنها شعرت بأن «على عاتقها الدفاع عن الوحدة عبر الأطلسي» و«إعادة بنائها إذا لزم الأمر». وقالت خلال تجمع لحزب الوسط الصغير «أزيوني» المعارض: «بالطبع، هناك خلافات بشأن الرسوم الجمركية، ولكن لهذا السبب بالتحديد أعتقد أننا يجب ألا نتصرف بشكل متهور، ولكن بشكل عقلاني». وتبيع إيطاليا أكثر من 10% من حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة، نصفها من المعدات والآلية ومكوناتها.

جورجيا ميلوني
إيطاليا
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
واشنطن
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