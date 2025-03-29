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أميركا تحذر من هجمات محتملة في سوريا الأيام المقبلة

أميركا تحذر من هجمات محتملة في سوريا الأيام المقبلة
30 مارس 2025 02:33

دمشق (وكالات)

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حذرت سفارة الولايات المتحدة في سوريا رعاياها من تزايد مخاطر وقوع هجمات خلال عيد الفطر في الأيام المقبلة. وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الجمعة، إنّ «وزارة الخارجية الأميركية تحذر المواطنين الأميركيين من تزايد خطر الهجمات خلال الاحتفال بعيد الفطر، والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات السورية العامة في دمشق». وأضاف البيان أنّ «أساليب الهجوم قد تشمل، مهاجمين أو رجالاً مسلّحين أو استخدام عبوات ناسفة»، من دون تفاصيل إضافية.
ونصحت واشنطن مواطنيها بعدم التوجّه إلى سوريا «بسبب المخاطر الكبيرة والاضطرابات المدنية»، وفق البيان. وكانت السفارة قد أوقفت أنشطتها في سوريا في عام 2012.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، أمس، إن «رسائل وجهت إلى المواطنين الفرنسيين الموجودين حالياً في سوريا حول ارتفاع خطر الإرهاب». وقال موظف في هيئة تابعة للأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته «وصلت إلى موظفي منظمات دولية تعمل في سوريا رسائل بريدية تحذيرية من أماكن التجمعات، مع ضرورة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر خلال الأسبوع المقبل».
وقالت وزارة الداخلية السورية أمس، إن قواتها دهمت أحد الأوكار في حي الوعر بحمص في وسط البلاد، كما عثرت على أسلحة ومتفجرات كانت مُعدَّة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة.

الولايات المتحدة
سوريا
عيد الفطر
دمشق
وزارة الخارجية الأميركية
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