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عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب

الرئيس اللبناني، جوزيف عون (أرشيفية)
30 مارس 2025 02:33

بيروت (وكالات)

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أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، دخول بلاده مرحلة جديدة  بعد عقود من العنف والحروب والأزمات الاقتصادية والمالية. وقال عون، في تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، إن «ما يميز لبنان هو التمسك بقيم الوحدة والتعاضد والترفع عن الأنانيات والمصالح الشخصية التي تدعو اليها الأديان السماوية». وأضاف أنه «لا خلاص للبنان إذا لم نعش وفق هذه القيم، التي تشكل السبيل الوحيد، إلى جانب تنفيذ القوانين وإحقاق العدالة،  لمحاربة الفساد، وتحقيق الإصلاحات البنيوية في مؤسساتنا الوطنية والنهوض بلبنان لمجاراة التطور والحداثة في العالم». وتابع «دخلنا اليوم في مرحلة جديدة من تاريخ وطننا، بعد عقود من العنف والحروب والأزمات الاقتصادية والمالية وترهل كيان الدولة، وأن لا عودة إلى الوراء لمن يحسب أن همتنا ستتراخى، وعزمنا سيلين، لتحقيق ما عاهدت نفسي واللبنانيين على تحقيقه، بالتكاتف والتعاضد مع الحكومة والمجلس النيابي وقوى المجتمع المدني».
وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن من واجب الحكومة اللبنانية نزع سلاح الجماعات المسلحة، مثل جماعة «حزب الله»، ونتوقع من القوات المسلحة اللبنانية نزع سلاح الجماعة لمنع مزيد من الأعمال الحربية.
جاء تعليق المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي رداً على سؤال حول شن إسرائيل أول غارة لها على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار هش في نوفمبر.

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