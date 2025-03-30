ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 1644

لقي 1644 شخصاً حتفهم في ميانمار جراء الزلزال الذي ضرب البلد، الجمعة.

وضرب الزلزال الذي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر وسط ميانمار أمس الجمعة على عمق 10 كيلومترات، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



وضرب البلاد هزة ارتدادية بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر بعد دقائق. وشعر سكان تايلاند والصين وفيتنام أيضاً بالهزات الأرضية. وبدأت فرق دولية في الوصول إلى ميانمار للمساعدة في جهود الإنقاذ. وهناك مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى أكثر بكثير لتتخطى 10 آلاف بسبب قرب المناطق المأهولة بالسكان وضعف المباني. وأفادت منظمات دولية بوقوع أضرار على نطاق واسع، كما حذرت من مخاطر انهيار سدود حيوية على نهر إيراوادي.