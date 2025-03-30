بدء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية

تم تقديم الوقت في معظم الدول الأوروبية لساعة واحدة صباح اليوم الأحد مع انتقال القارة إلى العمل بالتوقيت الصيفي.



وتم تقديم الساعات في معظم الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، ساعة واحدة من الساعة 0100 بتوقيت جرينتش إلى الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، مما يبشر بأمسيات أطول ونهار أكثر إشراقاً.



ويعني هذا أن أجزاء من أوروبا ستعمل خلال الأشهر القادمة بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، قبل أن تعود إلى توقيت وسط أوروبا في الخريف، عندما تعود الساعات مرة أخرى ساعة واحدة في 26 أكتوبر المقبل.



وتتحول بريطانيا من توقيت جرينتش إلى التوقيت الصيفي البريطاني، بينما ينتقل شرق القارة من توقيت شرقي أوروبا إلى التوقيت الصيفي لشرقي أوروبا.





