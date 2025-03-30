رفع مستوى التأهب من ثوران بركاني لجبل شينمويه

رفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، مستوى التأهب البركاني لجبل شينمويداكي الواقع في منطقة كيوشو بجنوب غرب البلاد، من المستوى الثاني إلى الثالث.

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية اليوم الأحد، بأن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من أن الصخور البركانية الضخمة قد تصل إلى مناطق تقع ضمن نطاق 4 كيلومترات من فوهة البركان الواقع بين مقاطعتي ميازاكي وكاجوشيما.



ويشار إلى أن المستوى الثالث يدعو إلى فرض قيود على دخول منطقة البركان، بينما يعمل المستوى الثاني على نصح السكان بتجنب المناطق المحيطة بفوهة البركان.



وقد زادت الزلازل البركانية في منطقة شينمويداكي منذ أمس الأول الجمعة تقريبا، كما تم تأكيد حدوث تغيرات يعتقد أنها ناتجة عن تضخم الجبل. وكان قد تم رفع مستوى التأهب لجبل شينمويداكي من المستوى الأول - الذي يحذر من احتمال زيادة النشاط البركاني - إلى المستوى الثاني في 12 من ديسمبر من العام الماضي.