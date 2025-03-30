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زلزال قوي يهز جزر تونغا وتحذير من تسونامي

تحذير من تسونامي بعد زلزال في تونغا
30 مارس 2025 18:26

وقع زلزال بقوة 7,1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة جزر تونغا في المحيط الهادئ وصدر تحذير من حصول تسونامي، وفق ما أفاد المعهد الجيولوجي الأميركي.
ووقع الزلزال على عمق سطحي على بعد 90 كيلومترا جنوب شرق قرية "بانغاي"، مع شمول التحذيرات جزيرة "نييوي".
وقال النظام الأميركي للتحذير من تسونامي، إنّ "أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى ما بين 0,3 متر ومتر واحد فوق مستوى المد والجزر، يمكن أن تصل إلى بعض سواحل نييوي... وتونغا".
وأشار إلى أنّ "موجات تسونامي خطيرة ناتجة من هذا الزلزال يمكن أن تحصل ضمن شعاع 300 كلم حول مركز الزلزال، على طول سواحل تونغا".
من جانبها، أصدرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في تونغا تحذيرا للسكان بالابتعاد من الشواطئ والسواحل.
وكتب المكتب الوطني لإدارة الكوارث في تونغا، في منشور على موقع فيسبوك، "يرجى ممن يعيشون في المناطق الساحلية المنخفضة، الانتقال إلى مناطق مرتفعة أو أبعد على اليابسة".
وتعدّ الزلازل أمرا شائعا في تونغا، الأرخبيل المنخفض الذي يسكنه حوالى مئة ألف شخص، والذي يقع على حزام ناري زلزالي. 
وهذا الحزام الناري هو عبارة عن قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.
تونغا مملكة في منطقة بولينيزيا تضم أكثر من 170 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ

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