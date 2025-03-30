الأحد 30 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النيجر تنسحب من قوة عسكرية تحارب جماعات إرهابية

جنود في بحيرة تشاد
30 مارس 2025 19:38

أعلنت حكومة النيجر، عبر التلفزيون الرسمي، الانسحاب من قوة دولية تقاتل جماعات إرهابية في منطقة بحيرة تشاد في غرب أفريقيا.
وتعمل قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، التي تضم أيضا جنودا من نيجيريا وتشاد والكاميرون، على التصدي لأعمال عنف تخوضها جماعات متطرفة.
ولم تعلق قوة المهام المشتركة حتى الآن على انسحاب النيجر، ولم يتضح كيف ستؤثر هذه الخطوة على مستقبل المهمة.
وتعرضت منطقة بحيرة تشاد لهجمات متكررة من قبل جماعات متشددة لتحصد أرواح عشرات الآلاف.
وتشهد النيجر، من حين لآخر، هجمات إرهابية كان آخرها هجوم استهدف مسجدا في جنوب غرب البلاد هذا الشهر وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 44 مدنيا وإصابة 13 آخرين بجروح بالغة.

أخبار ذات صلة
رئيس المجلس العسكري في النيجر يؤدي اليمين الدستورية لفترة انتقالية
"حكماء المسلمين" يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد في النيجر
المصدر: رويترز
النيجر
بحيرة تشاد
جماعات إرهابية
آخر الأخبار
الشارقة يرفض راحة العيد استعداداً لمواجهة الجزيرة
الرياضة
الشارقة يرفض راحة العيد استعداداً لمواجهة الجزيرة
اليوم 21:00
المستشار الألماني شولتس يتحدث خلال افتتاح معرض هانوفر الصناعي التجاري
الأخبار العالمية
شولتس: أوروبا مستعدة للرد على الرسوم الجمركية الأميركية
اليوم 20:50
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهد الفجيرة
علوم الدار
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهد الفجيرة
اليوم 20:29
ريال مدريد يحطم رقمه القياسي في أسعار التذاكر أمام أرسنال
الرياضة
ريال مدريد يحطم رقمه القياسي في أسعار التذاكر أمام أرسنال
اليوم 20:00
حمدان بن زايد يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين
علوم الدار
حمدان بن زايد يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©