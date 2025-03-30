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شولتس: أوروبا مستعدة للرد على الرسوم الجمركية الأميركية

المستشار الألماني شولتس يتحدث خلال افتتاح معرض هانوفر الصناعي التجاري
30 مارس 2025 20:50

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن أوروبا تريد التعاون مع الولايات المتحدة لكن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد كتكتل واحد إذا لم تترك له واشنطن أي خيار بفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم.
وفي حديثه خلال افتتاح معرض هانوفر الصناعي التجاري، أكد شولتس في رده على عزم ترامب فرض رسوم جمركية، أن أوروبا ليست ساذجة أو ضعيفة وأن الحروب التجارية تضر بجميع الأطراف.
وتابع "لذا، أقول للولايات المتحدة: سيظل هدف أوروبا هو التعاون. ولكن إذا لم تترك لنا الولايات المتحدة خيارا، مثلما هي الحال مع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، فسيرد الاتحاد الأوروبي كتكتل واحد".

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