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سلام: الحكومة اللبنانية ماضية في بسط سلطتها  على كامل أراضيها

سلام: الحكومة اللبنانية ماضية في بسط سلطتها  على كامل أراضيها
31 مارس 2025 02:03

بيروت (وكالات)

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أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن الحكومة اللبنانية ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها، بقواها الذاتية، وفق ما جاء في اتفاق الطائف، بما يحقق سلامة البلاد واستقرارها، ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين والسياح. 
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، أن سلام اختتم زيارة أجراها إلى المملكة العربية السعودية، حيث أدى صلاة عيد الفطر المبارك في الديوان الملكي بقصر الصفا في مكة المكرمة، إلى جانب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي استضافه بعدها على مائدة فطور، تلاها اجتماع مغلق جرى خلاله البحث في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 
ووفق البيان، أكد ولي العهد السعودي أن المملكة تقف دائماً إلى جانب لبنان، وهي حريصة على استعادة ازدهاره في المجالات المختلفة، وذلك من خلال إرساء الأمن والاستقرار، وإجراء الإصلاحات الضرورية، داعياً إلى وجوب الاستفادة من كل الفرص المتوافرة لتحقيق ذلك، وللخروج من الأزمات المستمرة.

نواف سلام
لبنان
بيروت
السعودية
عيد الفطر
محمد بن سلمان
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