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«الفارس الشهم 3» توزع كسوة العيد على الأطفال في غزة

متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» خلال توزيع الملابس وألعاب العيد للأطفال (من المصدر)
31 مارس 2025 02:03

غزة (الاتحاد)
تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وقدمت عملية «الفارس الشهم 3»، أمس، ملابس وألعاب العيد للأطفال خلال مبادرة نظمها متطوعو العملية في مراكز النزوح جنوب القطاع.
في الأثناء، يواصل المستشفى الميداني الإماراتي استقبال المصابين في غزة مقدماً الرعاية الطبية العاجلة للجرحى والمصابين وسط الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع المدمر. وأمس الأول، وزع المستشفى الإماراتي العائم في العريش كسوة وهدايا العيد على المرضى والأطفال في المستشفى، بهدف إدخال الفرحة والسرور مع حلول عيد الفطر المبارك.

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ومنذ اندلاع التصعيد في غزة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، لم تتوقف جهود دولة الإمارات على مدار الساعة لوقف الحرب، وحماية جميع المدنيين، وإيجاد أفق للسلام الشامل، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي قطاع غزة ورعاية الجرحى والمرضى من خلال المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه وعلاج مئات المرضى والمصابين في المستشفيات الإماراتية، ولا زالت قوافل الخير والمساعدات مستمرة في إطار عملية الفارس الشهم.

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فلسطين
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محمد بن زايد
رئيس الدولة
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متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» خلال توزيع الملابس وألعاب العيد للأطفال (من المصدر)
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