ترامب يعلّق على احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تصريحاته بشأن احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، وفق ما نقلت عنه شبكة "إن بي سي" التلفزيونية.

وفي اتصال هاتفي مع "إن بي سي"، قال ترامب "لا أمزح" حين طلب منه توضيح ملاحظة حول السعي إلى ولاية ثالثة، مضيفا "هناك وسائل يمكن عبرها القيام بذلك".

كان ترامب، البالغ 78 عاما، قد ذكر أكثر من مرة أنّه قد يترشح لولاية ثالثة، ولكن التصريحات التي أدلى بها اليوم الأحد تعدّ الأكثر جدية في هذا السياق.

في حديثه اليوم إلى شبكة "ان بي سي"، قال "كثيرون يريدونني أن أقوم بذلك"، مضيفا "ولكنني أقول لهم ببساطة إنّ أمامنا طريقا طويلا، كما تعلمون، لا يزال الوقت مبكرا جدا في الإدارة".

ويتطلّب تعديل الدستور الأميركي للسماح بولاية رئاسية ثالثة، غالبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما لا يتمتّع به حزب ترامب الجمهوري.

وفيما أكد ترامب أنّ "من المبكر للغاية التفكير في ذلك"، أبلغ شبكة "ان بي سي" أنّ "خططا عُرضت عليه تسمح له بالسعي لإعادة انتخابه".

وردا على سؤال "ان بي سي" عن سيناريو محتمل يتمثل في ترشّح نائب الرئيس جاي دي فانس للرئاسة ثم تنازله عنها لترامب، قال الرئيس الأميركي "هذه إحدى الوسائل".

وأشار إلى أن "هناك (طرقا) أخرى"، ولكنه رفض كشف المزيد من التفاصيل.

وإذا لم يلجأ ترامب إلى الكونغرس من أجل إجراء تعديل دستوري، فإنّه سيحتاج إلى دعم ثلثي الولايات الخمسين في البلاد للدعوة إلى عقد مؤتمر دستوري من شأنه أن يقترح تعديلات.

وفي حال لجأ إلى الكونغرس أو إلى الولايات، فسيحتاج بعد ذلك إلى مصادقة ثلاثة أرباع الولايات.

في يناير الماضي، بعد أيام على تولي ترامب منصبه، قدّم الجمهوري آندي أوغلز مشروع قرار في مجلس النواب لتعديل الدستور، بحيث يسمح للرؤساء بثلاث ولايات.