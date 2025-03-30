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عاصفة ثلجية تقطع الكهرباء عن مئات الآلاف في كندا

فرق تعمل لإعادة الكهرباء إلى منازل في كندا
31 مارس 2025 00:31

قالت شركة "هايدرو ون" للكهرباء إن التيار انقطع عن أكثر من 300 ألف من السكان في أجزاء من أونتاريو في كندا، الأحد، بسبب عاصفة جليدية ضربت المنطقة.
وأصدرت هيئة البيئة الكندية تحذيرات من عاصفة شتوية بسبب هطول أمطار متجمدة في أوتاوا وأجزاء من كيبيك وأونتاريو مع توقع استمرار خطر تساقط الثلوج حتى صباح الاثنين في بعض المناطق.
وقالت "هايدرو ون" على موقعها الإلكتروني "انقطاع الكهرباء يحدث إلى حد بعيد بسبب أفرع وأغصان الأشجار التي تتراكم بسبب الأمطار المتجمدة"، مشيرة إلى خطر وقوع فيضانات في وسط أونتاريو.
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن الكهرباء كانت منقطعة عن أكثر من 350 ألف عميل حتى ظهيرة الأحد مع توقع استعادة التيار في أول أبريل.
كما أعلنت شركة "أليكترا" لخدمات المرافق العامة عن انقطاع الكهرباء عن نحو 35 ألف مشترك معظمهم في "باري" وهي بلدة تقع شمالي تورونتو.
وأضافت الشركة "اتسم التقدم بالبطء بسبب تراكم الجليد على خطوط الكهرباء لكننا نستخدم جميع الموارد المتاحة".

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المصدر: رويترز
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