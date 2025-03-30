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ترامب وستارمر ناقشا اتفاقا تجاريا بين بلديهما

صورة مجمعة للرئيس الأميركي ترامب ورئيس وزراء بريطانيا ستارمر
31 مارس 2025 01:46

ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المحادثات "المثمرة" للتوصل إلى اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية الأحد.
وجاء في بيان لرئاسة الحكومة البريطانية أن الرجلين "ناقشا المفاوضات المثمرة بين فريقيهما بشأن اتفاقية الازدهار الاقتصادي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، واتفقا على أن تستمر هذه المفاوضات بزخمها هذا الأسبوع".
وتابع البيان "اتفقا على إبقاء التواصل قائما في الأيام المقبلة".
في نهاية فبراير، قال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستتوصلان إلى "اتفاق تجاري جيد جدا" قد يتيح للندن تجنب رسوم جمركية جديدة.
وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة. وتتجاوز الاستثمارات المتبادلة بينهما 1,2 تريليون جنيه إسترليني.
كانت بريطانيا تأمل في توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة عند خروجها من الاتحاد الأوروبي عام 2020، لكن المحادثات سرعان ما تعثّرت.
منذ تنصيبه، أعلن ترامب مجموعة كبيرة من الرسوم الجمركية الجديدة على السلع التي تدخل الولايات المتحدة.
وتحاول حكومة حزب العمال، التي تقود بريطانيا منذ يوليو الماضي، إقامة علاقات جيدة مع ترامب.

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