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اكتشاف حقل نفطي كبير في بحر الصين الجنوبي

أرشيفية
31 مارس 2025 08:15

أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، اليوم الاثنين، أنها اكتشفت حقل نفطي كبير في الجزء الشرقي من بحر الصين الجنوبي، مع احتياطيات مثبتة تتجاوز 100 مليون طن.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن حقل "هويزهو 6-19" المكتشف حديثاً يشكل خطوة كبيرة في استكشاف النفط البحري في الصين، حيث إنه أول حقل نفط متكامل كبير يُكتشف في الطبقات العميقة إلى العميقة جداً في البلاد، وفقا لما ذكرته مؤسسة النفط البحري الصينية.
ويقع الحقل على بعد نحو 170 كيلومتراً من مدينة شينزين في مقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين، ويقع على عمق مياه متوسط قدره 100 متر.
وقد أظهرت اختبارات الحفر أن الإنتاج اليومي يصل إلى 413 برميلاً من النفط الخام و68 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وبحسب المؤسسة، فإن استكشاف النفط والغاز في المياه العميقة إلى العميقة جداً يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك الأحوال الجوية، والضغوط العالية، والظروف المعقدة.

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المصدر: د ب أ
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