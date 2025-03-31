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قمة في بريطانيا لمكافحة الاتجار بالمهاجرين

أرشيفية
31 مارس 2025 09:24

تلتقي وفود من أكثر من 40 دولة في بريطانيا، اليوم الاثنين، للمشاركة في قمة يستضيفها رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لبحث سبل القضاء على الاتجار بالمهاجرين.
وسيحضر وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا قمة "مكافحة الجريمة المنظمة المتعلقة بالهجرة" التي تعقد على مدار يومين في لندن، في ظل مساعي الحكومة البريطانية لكبح الارتفاع في أعداد المهاجرين الوافدين.
ووفق بيان لوزارة الداخلية البريطانية، سيقول ستارمر في كلمته إن "هذه التجارة البغيضة تستغل الشقوق بين مؤسساتنا... وعدم قدرتنا على العمل معاً على المستوى السياسي".
وسيؤكد ستارمر: "ببساطة لا أعتقد أن الجريمة المنظّمة المرتبطة بالهجرة لا يمكن معالجتها"، وسيشدد على ضرورة تشارك الحكومات الموارد والمعلومات الاستخباراتية.
ووصفت الداخلية البريطانية الاجتماع بأنه "أول قمة دولية كبرى في المملكة المتحدة لمعالجة الحالة العالمية الطارئة المتمثلة بالهجرة غير الشرعية".
ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء البريطاني، الاجتماع الذي تستضيفه وزيرة داخليته إيفيت كوبر، على أن يختتم غداً الثلاثاء.
وقالت الوزيرة كوبر لوسائل إعلام، أمس الأحد: "نعلم أن هذه صناعة إجرامية عالمية تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات وتقوض أمن الحدود وتعرض حياة الناس للخطر".
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر ممثلون من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الشمالية، بما في ذلك من الولايات المتحدة.
وسيركز الاجتماع على كيفية تعاون البلدان لتفكيك العصابات المنظمة التي تنقل المهاجرين عبر الحدود.

 

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المصدر: آ ف ب
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