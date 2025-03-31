36 هزة ارتدادية تضرب ميانمار بعد زلزال مدمر حصد أكثر من 1700 قتيل

ضربت 36 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 2.8 و7.5 درجة على مقياس ريختر مناطق واسعة من ميانمار حتى صباح اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي هز البلاد بقوة 7.9 درجة الجمعة الماضية، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في ميانمار.

وكان زلزال عنيف، قدرت قوته بين 7.7 و7.9 درجة، قد ضرب البلاد في تمام الساعة 12:51 بعد ظهر يوم الجمعة الماضي بالتوقيت المحلي.

وتسبب الزلزال، الذي تمركز بالقرب من مدينة ماندالاي (ثاني أكبر مدن البلاد)، في دمار واسع النطاق شمل أيضاً العاصمة نايبيداو، وأدى إلى انهيار عشرات المباني وتضرر بنى تحتية حيوية مثل مطار ماندالاي. وفي أحدث حصيلة رسمية صدرت اليوم "الاثنين"، أعلنت حكومة ميانمار ارتفاع عدد قتلى هذا الزلزال المدمر إلى أكثر من 1700 شخص، مع استمرار انتشال الجثث من تحت الأنقاض.