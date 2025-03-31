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الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة إلى روسيا بشأن الهدنة في أوكرانيا

كايا كالاس
31 مارس 2025 16:45

دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، روسيا إلى إظهار حسن النية والموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
جاء ذلك، في تصريحات أدلت بها كالاس، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الإسبانية مدريد لمناقشة الأزمة في أوكرانيا.
وطالبت كالاس أيضاً الولايات المتحدة بالعمل على إقناع روسيا بإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.
في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه يتعين على روسيا أن ترد بشكل واضح على الولايات المتحدة بشأن ما إذا كانت ترغب في السير على طريق السلام أم لا.

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المصدر: رويترز
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