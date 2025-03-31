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إخلاء عدة مقاطعات في كاليفورنيا بسبب انتشار حرائق الغابات

إخلاء عدة مقاطعات في كاليفورنيا بسبب انتشار حرائق الغابات
31 مارس 2025 16:38

 قالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا (كال فاير) الأحد إن حريق غابات ينتشر بسرعة في منطقة سييرا بشرق الولاية أتى على مساحة ألف فدان مما استلزم إجلاء السكان من عدة مقاطعات.

وأوضحت الإدارة أن "حريق سيلفر" الذي اندلع حوالي الساعة 2:11 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم الأحد لا يزال عند نسبة احتواء صفر بالمئة.

وقالت إنها أصدرت أوامر إخلاء لعدة تجمعات سكنية كما تم إغلاق جزء من الطريق السريع الأميركي 6 بامتداد 48 كيلومترا.
ولم ترد أي أنباء بعد عن إصابات أو أضرار بالمنشآت حتى الآن. وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.
ويكافح أكثر من 200 رجل إطفاء الحريق، لكن هبات رياح بلغت سرعتها 56 كيلومترا في الساعة في مطار بيشوب حالت دون تحليق بعض طائرات الإطفاء وعرقلت جهود الاحتواء.

وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية هبوب رياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 40 كيلومترا و56 كيلومترا في الساعة، وهبات رياح تصل سرعتها لنحو مئة كيلومتر في الساعة اليوم الاثنين في المنطقة.

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