حداد في ميانمار مع ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال

أعلنت السلطات في ميانمار، اليوم الاثنين، الحداد الوطني لأسبوع على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وارتفعت حصيلته إلى 2056 قتيلا وسط تضاؤل الآمال في العثور على مزيد من الناجين تحت أنقاض المباني المدمرة.

وستُنكس الأعلام حتى السادس من أبريل "حدادا على الموتى وتضامنا مع العائلات الثكلى وما أصابها من أضرار" عقب الزلزال الذي وقع الجمعة وبلغت قوته 7,7 درجات.

كما أعلنت الحكومة الوقوف دقيقة صمت الثلاثاء تبدأ الساعة 12:51:02 (06,21 ت غ) في وقت وقوع الزلزال.

وعلى جميع الناس التوقف حيثما كانوا لتكريم الضحايا، حسبما قالت السلطات، فيما يتعين على وسائل الإعلام وقف بثها وعرض رموز حداد.

وإضافة إلى القتلى، أعلن ناطق متحدث حكومي، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الجرحى إلى 3900 فيما لا يزال 270 شخصا في عداد المفقودين مع توقع ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير.

من بين القتلى، ثلاثة صينيين بحسب وسائل إعلام حكومية صينية، وفرنسيان على ما قالت وزارة الخارجية في العاصمة باريس.

وتأكدت وفاة ما لا يقل عن 18 شخصا على مسافة مئات الكيلومترات في العاصمة التايلاندية بانكوك حيث تسببت قوة الزلزال في انهيار برج سكني قيد الإنشاء من 30 طابقا. لكن ما زال نحو 80 عاملا محاصرين تحت الأنقاض، وفق السلطات.