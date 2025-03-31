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3 دول تتفق على رد مشترك على الرسوم الجمركية الأميركية

سيارات في ميناء يوكوهاما الياباني جاهزة للتصدير إلى الولايات المتحدة
31 مارس 2025 20:14

ذكر حساب لتلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في)، على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية توصلت إلى توافق على أن ترد بشكل مشترك على الرسوم الجمركية الأميركية.
وجاء في منشور، على حساب (يويوان تانتيان) في منصة "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي، أن اليابان وكوريا الجنوبية تسعيان لاستيراد مواد خام لأشباه الموصلات من الصين، وأن الصين مهتمة أيضا بشراء منتجات الرقائق من اليابان وكوريا الجنوبية.
وأضاف الحساب أن الأطراف الثلاثة اتفقت على تعزيز التعاون في سلسلة التوريد والانخراط في حوار أوسع بشأن ضوابط التصدير.

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المصدر: رويترز
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