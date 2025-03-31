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بريطانيا تستضيف قمة لبحث الهجرة غير الشرعية

بريطانيا تستضيف قمة لبحث الهجرة غير الشرعية
1 ابريل 2025 01:35

لندن (وكالات)

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استضافت بريطانيا، أمس، قمة دولية لمعالجة التهديد العالمي للهجرة غير الشرعية، وذلك بمشاركة أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفيتنام والعراق وفرنسا، بهدف توحيد الجهود وراء نهج جديد لتفكيك عصابات تهريب البشر وتحقيق أولويات العمال في تأمين الحدود.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خلال الاجتماع، المجتمع الدولي إلى التعاون للقضاء على عصابات تهريب البشر بغية وضع حد للهجرة غير النظامية.
وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفاعاً قياسياً في عدد الوافدين، مع عبور أكثر من 6 آلاف شخص قناة «المانش» على متن قوارب متهالكة.
وقال ستارمر: «الحقيقة هي أنه لا يمكننا سحق هذه العصابات والتخلص منها إلا إذا عملنا معاً».

بريطانيا
الهجرة
الهجرة غير الشرعية
لندن
الولايات المتحدة
فيتنام
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