السويد تعلن عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

ستوكهولم (وكالات)

أعلن وزير الدفاع السويدي بال جونسون أمس، عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية تقدمها بلاده لأوكرانيا حتى الآن، حيث تبلغ قيمتها 16 مليار كرونة «1.6 مليار دولار».

وبعد تقديم حزمة المساعدات الـ19، سوف يصل إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها السويد لأوكرانيا هذا العام إلى نحو 29.5 مليار كرونة.

وبلغت قيمة المساعدات السويدية لكييف منذ عام 2022 قرابة 8 مليارات دولار.

وأكدت وزارة الدفاع السويدية أهمية زيادة الدعم الأوروبي لأوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه المساعدات ضرورية للأمن الأوروبي.

وكانت أوكرانيا قد ذكرت أن لديها متطلبات مهمة للقتال، وطلبت الدعم في مجالات، مثل الدفاع الجوي والمدفعية والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والقوات البحرية. ورداً على هذه المتطلبات، أكد جونسون، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن «قرابة 9 مليارات كرونة من حزمة المساعدات الجديدة سوف تستخدم لشراء معدات دفاعية من السويد وشركات أسلحة أوروبية أخرى، ثم سيتم توريدها إلى أوكرانيا».