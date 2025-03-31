الثلاثاء 1 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السويد تعلن عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وزير الدفاع السويدي، بال جونسون (وكالات)
1 ابريل 2025 01:35

ستوكهولم (وكالات)

أخبار ذات صلة
موسكو: نعمل مع واشنطن لإعادة بناء علاقاتنا المتضررة
كييف: إجراء الانتخابات يحتاج إلى مزيد من الوقت

أعلن وزير الدفاع السويدي بال جونسون أمس، عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية تقدمها بلاده لأوكرانيا حتى الآن، حيث تبلغ قيمتها 16 مليار كرونة «1.6 مليار دولار». 
وبعد تقديم حزمة المساعدات الـ19، سوف يصل إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها السويد لأوكرانيا هذا العام إلى نحو 29.5 مليار كرونة. 
وبلغت قيمة المساعدات السويدية لكييف منذ عام 2022 قرابة 8 مليارات دولار. 
وأكدت وزارة الدفاع السويدية أهمية زيادة الدعم الأوروبي لأوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه المساعدات ضرورية للأمن الأوروبي.
وكانت أوكرانيا قد ذكرت أن لديها متطلبات مهمة للقتال، وطلبت الدعم في مجالات، مثل الدفاع الجوي والمدفعية والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والقوات البحرية.  ورداً على هذه المتطلبات، أكد جونسون، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن «قرابة 9 مليارات كرونة من حزمة المساعدات الجديدة سوف تستخدم لشراء معدات دفاعية من السويد وشركات أسلحة أوروبية أخرى، ثم سيتم توريدها إلى أوكرانيا».

السويد
أوكرانيا
مساعدات عسكرية
كييف
الأقمار الاصطناعية
آخر الأخبار
«استئناف أبوظبي»: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
علوم الدار
«استئناف أبوظبي»: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
اليوم 18:00
جهود الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
جرحى غزة يشكرون الإمارات ويهنئون قيادتها بعيد الفطر
1 ابريل 2025
جندي أوكراني يستخدم قاذفة قنابل يدوية خلال تدريب عسكري (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: نعمل مع واشنطن لإعادة بناء علاقاتنا المتضررة
1 ابريل 2025
عمال إنقاذ يبحثون عن ناجين في ماينمار (رويترز)
الأخبار العالمية
تكثيف البحث عن ناجين من زلزال ماينمار وتايلاند
1 ابريل 2025
عاملون بالمجال الإنساني يواسون بعضهم بمقتل زملائهم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
صدمة دولية لمقتل مسعفين وعاملين إنسانيين في غزة
1 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©