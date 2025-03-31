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كييف: إجراء الانتخابات يحتاج إلى مزيد من الوقت

كييف: إجراء الانتخابات يحتاج إلى مزيد من الوقت
1 ابريل 2025 01:35

كييف (وكالات)

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قالت لجنة الانتخابات الرئيسية في كييف، في تقييم لها صدر أمس، إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء انتخابات في أوكرانيا بعد الحرب مع روسيا. 
وقال رئيس اللجنة أوليه ديدينكو، في تصريحات صحفية: «نحتاج إلى تمرير قانون بشأن تفاصيل انتخابات ما بعد الحرب». 
وبسبب الأحكام العرفية سارية المفعول منذ عام 2022، لم تجرَ أي انتخابات رئاسية وبرلمانية منتظمة. ويوجد هناك إجماع واسع النطاق في مضمار السياسة والمجتمع الأوكراني على الالتزام بهذا الوضع القانوني، وإجراء الانتخابات فقط بعد النهاية المحتملة للحرب.

كييف
أوكرانيا
الانتخابات
روسيا
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