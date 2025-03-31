الثلاثاء 1 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تبون وماكرون يصدران بيانا بشأن علاقات بلديهما

تبون يلتقي ماكرون (أرشيفية)
1 ابريل 2025 00:32

أكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون، في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين بلديهما عادت إلى طبيعتها مع استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن "ثقته في حكمة وبصيرة الرئيس تبون ودعاه إلى القيام بلفتة صفح وإنسانية" تجاه الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي قضت محكمة جزائرية بسجنه خمس سنوات.
كما "جدّد رئيسا البلدين رغبتهما في استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر (خلال زيارة ماكرون) في أغسطس 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة في مجال الذاكرة"، وفق النسخة العربية من البيان.
وأضاف البيان المشترك أن "متانة الروابط، ولاسيما الروابط الإنسانية، التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطو - أفريقي، كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ".
وشدد تبون وماكرون على "الطموح المشترك لعلاقة تتسم بالتفاؤل والهدوء وتحترم مصالح الطرفين".
واتفق الرئيسان أيضا على "استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري".
كما قررا "الاستئناف الفوري للتعاون" في مجال الهجرة "وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين".
وللمضي في تحسين العلاقات، سيزور وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجزائر في السادس من ابريل "من أجل الإسراع في إضفاء الطابع الطموح الذي يرغب قائدا البلدين في منحه للعلاقة".
واتفاق إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون "مبدئيا" على تنظيم لقاء ثنائي مباشر، من دون تحديد موعد.

أخبار ذات صلة
فرنسا تغرم "آبل" 150 مليون يورو
قمة في بريطانيا لمكافحة الاتجار بالمهاجرين
المصدر: وكالات
فرنسا
الجزائر
علاقات ثنائية
التعاون الأمني
الهجرة
آخر الأخبار
«استئناف أبوظبي»: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
علوم الدار
«استئناف أبوظبي»: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
اليوم 18:00
الشرطة تشتبك مع أفراد عصابات في هايتي
الأخبار العالمية
فرار المئات في هايتي إثر هجوم نفذته العصابات
1 ابريل 2025
مارين لوبن خلال مقابلة تلفزيونية بعد صدور الحكم ضدها
الأخبار العالمية
زعيمة أقصى اليمين في فرنسا تعلّق على منعها من الترشح للرئاسة
1 ابريل 2025
تبون يلتقي ماكرون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تبون وماكرون يصدران بيانا بشأن علاقات بلديهما
1 ابريل 2025
الذكاء الاصطناعي يحوّل الأفكار إلى كلام في الوقت الحقيقي
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يحوّل الأفكار إلى كلام في الوقت الحقيقي
1 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©