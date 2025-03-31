فرار المئات في هايتي إثر هجوم نفذته العصابات

هاجمت عصابات مدججة بالأسلحة الثقيلة مدينة "ميريباليه" في وسط هايتي، الاثنين، وسيطرت على سجن محلي حيث فر مئات الأشخاص من المنطقة تحت وابل كثيف من النيران.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أفراد العصابة أطلقوا سراح عشرات السجناء في هجوم واسع النطاق استهدف أجزاء من "ميريباليه"، الواقعة على مسافة 30 ميلا (48 كيلومترا) شمال شرق العاصمة بورت أو برنس.

في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد رجل يرفع بندقية آلية بينما يصرخ الناس من حوله "لقد أخرجنا السجناء". بعدها، بدأوا في الهتاف "لا يمكنهم إيقافنا!".

ولم يتسن الوصول إلى المسؤولين في مدينة ميريباليه بشكل فوري للتعليق على الأحداث.

وأفاد موقع "فان بيف إنفو" الإخباري الإلكتروني بأن السلطات أغلقت المدارس في المنطقة وأن مجموعة للدفاع عن النفس ساعدت الشرطة في التصدي للعصابات التي تسعى للسيطرة على المدينة بأسرها.

ولم يرد متحدث باسم الشرطة الوطنية في هايتي على الفور على رسالة للتعليق.