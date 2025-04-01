الثلاثاء 1 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موسكو وبكين تبحثان عدداً من الملفات المشتركة

وزير الخارجية الصيني وانغ يي
1 ابريل 2025 08:28

 من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني، وانج يي، بنظيره الروسي، سيرجي لافروف، في موسكو اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات حول أزمة أوكرانيا. كما من المتوقع أن يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثات مع  وزير الخارجية الصيني. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "نتوقع أن يستقبل الرئيس بوتين وانج يي وأن يتبادلا وجهات النظر"، وفقا لوكالة تاس الرسمية. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن المحادثات ستركز على "آفاق حل أزمة أوكرانيا"، بالإضافة إلى قضايا دولية أخرى، كما ستشمل مناقشات حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

أخبار ذات صلة
"فايزر" تفتح مركزاً جديداً للبحث والتطوير في بكين
وزيرة خارجية ألمانيا تزور كييف
المصدر: وكالات
روسيا
بكين
أوكرانيا
الصين
موسكو
آخر الأخبار
«استئناف أبوظبي»: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
علوم الدار
«استئناف أبوظبي»: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
31 مارس 2025
الذهب
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد
اليوم 12:27
نشاط بركاني في أيسلندا(أرشيفية)
الأخبار العالمية
نشاط بركاني في أيسلندا
اليوم 12:23
إلى أين يذهب لاتسيو؟
الرياضة
إلى أين يذهب لاتسيو؟
اليوم 12:20
أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية
الأخبار العالمية
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي لديه "خطة قوية" للرد على الرسوم الجمركية
اليوم 12:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©